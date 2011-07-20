Вантажоперевезення в Україні в першому півріччі зросли на 10,3%

За січень-червень 2011 р. підприємства транспорту в Україні перевезли 396,1 млн. тонн вантажів, що на 10,3% більше, ніж за січень-червень 2010 р.

Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Відповідно до даних Держкомстату, за підсумками першого півріччя залізничним транспортом перевезено 224,5 млн. т вантажів, що на 9,2% більше, ніж у січні-червні 2010 р., автомобільним транспортом перевезено 82 млн. тонн, що на 19,2% більше, трубопровідним - 85,3 млн. т. (на 6,1% більше), авіаційним - 0,1 млн. тонн (на 6,5% більше). Водночас, перевезення вантажів водним транспортом становили 4,2 млн. тонн, що на 3,2 % менше, ніж за перше півріччя 2010 р.

Вантажооборот за перше півріччя цього року зріс на 10,4% і становив 213,57 млрд. т/км. Зокрема, вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 12,6% - до 117 млрд. т/км. Збільшення вантажообороту відбулося також на трубопровідному (на 10,3%) і автомобільному (на 2,3%) транспорті. Водночас, вантажооборот водного транспорту знизився на 7,7%, авіаційного - на 1,7%.

Довідка УНІАН. За 2010 р. підприємствами транспорту України перевезено 755,3 млн. тонн вантажів, що на 8,5% більше, ніж за 2009 р.

У 2009 році підприємства транспорту України перевезли 695,7 млн. тонн вантажів, що становить 78,1% від обсягу перевезень вантажів за 2008 рік. Вантажооборот у 2009 році становив 380 млрд. т/км – 77,5% від обсягу 2008 року. За 2008 рік підприємства транспорту України перевезли 891,8 млн. тонн вантажів, що на 1,3% менше, ніж у 2007 році.