Середній вік пасажирських суден в Україні становить 35 років - експерт

Середній вік суден, що здійснюють перевезення пасажирів, в Україні становить 35 років.

Про це сьогодні, 20 липня, на прес-конференції повідомив начальник служби технічного нагляду Регістру судноплавства України Микола СЛЬОЗКА.

За його словами, всього 231 судно в Україні займається пасажирськими перевезеннями, з суден, які позначені в регістрі судноплавства, основна їх частина має вік 21-30 років, при цьому є судна, яким більше 50 років (31 судно), 60 років (26 судів). За даними М.СЛЬОЗКИ, серед цих суден у регістрі судноплавства немає суден такого типу, як «Булгарія», аварія з яким сталася в Росії.

«Їхній технічний стан відповідає вимогам, вони придатні до експлуатації», - зазначив М.СЛЬОЗКА. За його словами, водночас, техстан судна в значній мірі залежить від екіпажу і судновласника - «його готовності витрачати кошти на підтримку технічного стану судна». Як зазначив М.СЛЬОЗКА, в Україні немає монополіста, що володіє більшістю судів, власників налічується дуже багато. Щорічно техстан плавзасобів перевіряється. В цілому в регістрі судноплавства зареєстровано 2141 судно, середній вік - понад 30 років.

Як повідомляв УНІАН, двопалубний дизель-електрохід "Булгарія", побудований в 1955 році в Чехословаччині, затонув 10 липня під час грози в Куйбишевському водосховищі на території Татарстану в трьох кілометрах від берега. На борту судна, за різними даними, знаходилося від 192 до 209 осіб, врятувати вдалося 79. Катастрофа «Булгарії» стала найбільшою в історії річкового флоту Росії за останні 30 років.