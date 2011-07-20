22-25 липня буде заборонено рух по Дарницькому мосту

З 22 по 25 липня на залізнично-автомобільному мостовому переході через Дніпро у м. Києві (Дарницький міст) буде заборонено автомобільний рух з правого на лівий берег.

Як повідомляє прес-служба Південно-західної залізниці, яка є замовником будівництва, рух заборонять у зв'язку з монтажем спеціальних конструкцій (деформаційних пристроїв).

Рух буде заборонено для забезпечення безпеки руху по мосту з 22:00 22 липня по 16:00 25 липня. Південно-Західна залізниця приносить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 17 грудня 2010 р. було відкрито автомобільний рух по Дарницькому мосту через Дніпро з лівого на правий берег. 31 березня 2011 - відкрито автомобільний рух з правого на лівий берег. У травні також було відкрито автомобільний проїзд з правого берега на лівий із заїздом з боку моста Патона. Для завершення будівництва залишилося відкрити ще один заїзд з лівого на правий берег - з виїздом в напрямку Конча-Заспи.