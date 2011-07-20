«Укрзалізниця» домовилася з «Луганськтепловозом» про виготовлення 292 електровозів

«Укрзалізниця» домовилася з ВАТ «Луганськтепловоз» про виготовлення 292 вантажних електровозів серії 2ЕЛ-4 протягом 2012-2016 років.

Як повідомляє УНІАН прес-центр відомства, відповідний чотиристоронній меморандум про співпрацю був підписаний генеральним директором «Укрзалізниці» Володимиром КОЗАКОМ, головою Луганської обласної адміністрації Володимиром ПРИСТЮКОМ, комерційним директором ЗАТ «Трансмашхолдинг» Шухратом МАХМУДОВИМ і генеральним директором ВАТ «Луганськтепловоз» Сергієм МІХЄЄВИМ сьогодні, 20 липня, в м. Києві.

Як зазначив В. КОЗАК, протягом тижня має бути оголошений тендер і ведеться робота з пошуку джерел фінансування програми. «Сьогоднішня подія фіксує серйозність наших намірів з придбання локомотивів і наполегливу роботу в цьому напрямку. Підписання угоди з боку російського «Трансмашхолдингу» свідчить про досягнення домовленостей з російськими партнерами щодо роботи АТ «Луганськтепловоз» над лінійкою замовлень «Укрзалізниці». Найближчим часом ми оголосимо тендер на придбання локомотивів, який стане сигналом для підприємств, субпідрядників і фінансових установ. Вже проведені попередні переговори з деякими банками, і ми бачимо зацікавленість з боку банкірів. Сподіваюся, що угоду буде підписано вже в кінці серпня », - зазначив він.

«Це замовлення «Укрзалізниці» - дуже важле і серйозне для нас, і ми маємо все для будівництва такої кількості електровозів. Також ми виконаємо умови залізничників - організацію максимальної локалізації виробництва комплектуючих в Україні. Зокрема, до 80% виробництва буде локалізовано в Україні», - підкреслив генеральний директор ВАТ«Луганськтепловоз» С. МІХЄЄВ.

Також на зустрічі мова йшла про те, що виробник електровозів зобов'язується забезпечити виробництво і поставку для залізниць України запасних частин тягового рухомого складу. Окремим питанням для узгодження стануть умови сервісного технічного обслуговування електровозів протягом всього життєвого циклу, встановленого згідно ТУ відповідного рухомого складу. Крім того, у базових депо залізниць України передбачається створити сервісні центри з обслуговування рухомого складу виробництва «Луганськтепловоз».

Довідка УНІАН. Оновлення рухомого складу залізниць здійснюється за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і віце-прем'єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА.

Придбання магістральних вантажних електровозів буде здійснюватися в рамках Комплексної програми «Оновлення залізничного рухомого складу України» на період до 2020 р.