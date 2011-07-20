УЗ підписала меморандум про співпрацю з грузинським "Електровозбудівник"

Сьогодні, 20 липня 2011 року, між Державною адміністрацією залізничного транспорту України "Укрзалізниця" і акціонерним товариством "Електровозбудівник" (Грузія) підписано меморандум про співпрацю.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», зокрема, передбачено в період 2012-2016 років збудувати для українських залізниць 141 новий магістральний вантажний електровоз постійного струму ВЛ11М/6 та їх аналоги 8Е1і.

Як зазначив перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО, «Укрзалізниця» за наступні п'ять років має намір замінити парк вантажних електровозів. «Заміна застарілого парку вантажних електровозів неминуча, адже локомотивам ВЛ8, які є базовими для нас, вже більше 50 років. Електровози, які ми збираємося придбати, - це сучасна і потужна техніка, яка відповідає вимогам «Укрзалізниці» за всіма характеристиками », - зазначив М. СЕРГІЄНКО. Також він висловив сподівання, що початок поставок локомотивів можна очікувати вже наприкінці поточного року.

Нагадаємо, що сьогодні також було підписано меморандум про співпрацю між «Укрзалізницею», ЗАТ «Трансмашхолдинг» і ВАТ «Луганськтепловоз» про будівництво для українських залізниць 292 вантажних електровозів серії 2ЕЛ-4 протягом 2012-2016 років.

Довідка УНІАН. Оновлення рухомого складу залізниць здійснюється за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і віце-прем'єр-міністра - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА.

Придбання магістральних вантажних електровозів буде здійснюватися в рамках Комплексної програми «Оновлення залізничного рухомого складу України» на період до 2020 р.