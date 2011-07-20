ЧСЗ побудував корпус другого судна для Damen Shipyards Bergum
Чорноморський суднобудівний завод (ЧСЗ) завершив будівництво корпусу другого універсального судна проекту CF3850 для голландської компанії «Damen Shipyards Bergum».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВАТ «Чорноморський суднобудівний завод».
Згідно з повідомленням, ЧСЗ побудував корпус з максимально можливим, згідно з контрактом, насиченням суднових систем і механізмів зі ступенем готовності до 60%. У тому числі, на судні були встановлені трубопроводи, фундаменти, трапи та інші пристрої.
Судно призначене для транспортування сухих вантажів і контейнерів. Проект даного універсального судна дещо відрізняється від першого, побудованого для «Damen Shipyards Bergum» і спущеного на воду в березні 2010 року. Корпус обладнаний знімними твіндечними палубами, значно змінена конструкція надбудови та зернових перегородок.
Проектна швидкість універсального судна - 12,3 вузлів, а максимальне завантаження - 193 контейнера типу 20 TEU. Довжина судна складає 88,6 м, ширина - 12,5 метри, висота борту - 7 м., дедвейт - 3,800 тонн, осадка - 5,4 м.
За інформацією прес-служби, сьогодні відбулася урочиста церемонія передачі судна замовнику.
Нагадаємо, що перше судно для «Damen Shipyards Bergum» було спущено на воду і передано замовнику навесні 2010 року. У 2010-2011 роках ЧСЗ уклав ще кілька контрактів з голландською компанією. Сьогодні завод веде будівництво третього і четвертого судів серії.
Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «Чорноморський суднобудівний завод» - одна з найбільших верфей України. 90,25% акцій ЧСЗ належить ВАТ «Херсонський суднобудівний завод», яке наприкінці 2007 року придбало цей пакет акцій у ВАТ «Судмашпром» (м. Миколаїв) на умовах узгодженого з Фондом держмайна України та Антимонопольним комітетом договору купівлі-продажу. Міноритарним акціонером підприємства є держава.