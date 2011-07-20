Авіакомпанія МАУ відкрила рейси між Києвом і Москвою

Сьогодні авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» виконала перший рейс за маршрутом Київ – Москва – Київ.

Як повідомила УНІАН прес-служба МАУ, щоденні рейси з київського міжнародного аеропорту «Бориспіль» до найбільшого міжнародного аеропорту Москви «Домодєдово» виконуються три рази на день.

«Відкриття рейса Київ – Москва є знаковою подією для МАУ. Протягом 19 років своєї роботи на ринку наша авіакомпанія спеціалізувалася на авіаперевезеннях з України в країни Європи. При заснуванні МАУ у 1992 році уряд України не висував як пріоритетні польоти до Москви і розвиток східного вектору в цілому", - заявив президент авіакомпанії МАУ Юрій МІРОШНИКОВ.

Він додав, що "згодом всі спроби МАУ відкрити рейси між Києвом і Москвою були безуспішними у зв`язку з обмеженнями, які існували в міжурядовій угоді про повітряне сполучення між Україною і РФ. Така ситуація не могла тривати вічно, оскільки ринок повітряних перевезень між Києвом і Москвою є найбільшим за обсягами для України".

Ю.МІРОШНИКОВ наголосив, що "абсолютно закономірно, що глобальний процес лібералізації авіаперевезень, нарешті, торкнувся і цього маршруту".

"Рамки міжурядової угоди були значно розширені, завдяки чому і відбувся наш сьогоднішній рейс», - сказав він.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності.

Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737». Авіакомпанія сполучає Україну з 35-ма столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).