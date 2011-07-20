Кабмін схвалив ТЕО ділянки дороги Одеса–Овідіополь–Білгород-Дністровський–Монаші

Кабінет міністрів схвалив техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) будівництва ділянки автомобільної дороги державного значення Одеса–Рені (на Бухарест) за новим напрямком «Одеса–Овідіополь–Білгород-Дністровський–Монаші».

Як повідомляє прес-служба Мінінфраструктури, документ презентував на сьогоднішньому засіданні уряду віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

Згідно з проектом, дорога буде побудована за напрямком Одеса–Овідіополь–Білгород-Дністровський–Монаші й передбачатиме мостовий перехід через Дністровський лиман (Одеська область).

Загальна довжина дороги – 81 км, зокрема, довжина мостового переходу – 5,7 км.

Вартість будівництва за проектом становить 8,2 млрд. грн., із яких вартість будівництва мостового переходу - 4,9 млрд. грн. Побудувати дорогу планується за п`ять років.

У Мінінфраструктури нагадали, що проект розпорядження про схвалення техніко-економічного обгрунтування розроблено відповідно до Державної програми розвитку автомобільних доріг громадського користування на 2007-2011 рр.