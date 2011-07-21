Черг на українсько-російському кордоні немає - Держмитслужба

Ситуація на українсько-російському кордоні контрольована, черг немає.

Як повідомили УНІАН у Секторі з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної митної служби України, з метою виконання доручення прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА Держмитслужба затвердила план заходів з врегулювання ситуації із виникненням черг транспортних засобів на українсько-російському кордоні.

Держмитслужбою ведеться постійний моніторинг відповідних пунктів пропуску – у тому числі в режимі он-лайн спостереження - та хронометраж проведення митних процедур. Українська та російська митні служби працюють у тісній взаємодії на всіх рівнях – від керівників відомств до начальників регіональних митниць та окремих пунктів пропуску.

Проведено консультації у телефонному режимі між головою Держмитслужби Ігорем КАЛЄТНІКОМ та керівником Федеральної митної служби Російської Федерації Андрієм БЕЛЬЯНІНОВИМ.

План заходів також передбачає постійне проведення зустрічей керівництва Департаменту організації митного контролю та оформлення з керівником Представництва митної служби Російської Федерації в Україні. Під час цих зустрічей розглядатимуться питання взаємодії митних органів обох країн, у зоні діяльності яких розташовано пункти пропуску для автомобільного сполучення.

Завершується підготовка проекту Декларації між митними службами України та Росії про запровадження системи раннього попередження про виникнення надзвичайних ситуацій на спільному державному кордоні. Цей документ до 22 липня буде направлено Федеральній митній службі РФ.

Також буде опрацьовано можливість підписання Декларації про першочерговий пропуск через українсько-російський кордон товарів з обмеженим строком зберігання.

Як повідомляв УНІАН, у Росії з 29 червня 2011 року набув чинності закон від 28.12.2010 № 394 «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації у зв`язку з передачею повноважень зі здійснення окремих видів державного контролю митним органам Російської федерації». Цей федеральний закон передбачає передачу митним органам РФ повноважень із транспортного, ветеринарного й фітосанітарного контролю, у зв`язку з чим із початку липня спостерігається напружена ситуація в міжнародних автомобільних пунктах пропуску (МАПП) на російсько-українському кордоні.