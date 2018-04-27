Євро-туристів прокатять на ретро-паровозі

У Південно-Західній залізниці можуть запропонувати туристам (як тим, що приїхали на чемпіонат, так і всім іншим) дещо екзотичне: прокотитися по історичних місцях Україні на поїзді з ретро-паровозом.

Правда, не з вітерцем, а з димком. Оскільки паровоз 1953 випуску Луганського паровозного заводу (тепер ХК «Луганськтепловоз») розвиває максимальну швидкість до 80 км/год, дуже мелодійно гуде, під'їжджаючи до зупинок, і випускає клуби чорного диму (наслідки роботи на мазуті).

- Маршрути зараз відпрацьовуються спільно з турфірмами, - пояснив начальник пасажирського управління Південно-Західної залізниці Олександр Болдов під час презентаційної поїздки до Білої Церкви. - Це може бути Чернігів, Трипілля, Переяслав-Хмельницький та ін.

Ретро-поїзд залізничники можуть скласти як з комфортабельних вагонів з сидячими місцями (з кондиціонером і телевізором), так й зі звичайних спальних. Все залежить від бажання замовника. За інформацією служби локомотивного господарства залізниці, паровоз може максимально тягнути 7 вагонів. До складу поїзда також входить вагон-ресторан. Меню - теж за замовленням клієнта.

За словами Болдова, ретро-поїзд може замовити будь-яка юридична або фізична особа. Ціна задоволення залежить від довжини маршруту та переліку замовлених послуг.

Для повної екзотики ретро-поїзду, звичайно, не вистачає ретро-вагонів. Чотири таких музейних експоната випуску 1910 р. є у дороги, але за технічним станом непридатні для перевезення людей. Адже залізничники насамперед повинні гарантувати пасажирам безпеку.

Що стосується паровоза, - незважаючи на поважний вік, він повністю справний - прокат в ті роки був ще на рівні.

Цікаво, що локомотивній бригаді навіть не довелося особливо освоювати цю машинерію: курс навчання машиніста включає навички водіння ... паровоза.

... На станціях чорний паровоз з червоною зіркою попереду незмінно обростав натовпом роззяв. Особливо бурхливо раділи хлопчаки та літні залізничники. Машиністи прихильно дозволяли сфотографуватися в кабіні ...

Олена Кузнєцова (УНІАН)