У тендерах зі створення системи «112» візьмуть участь американські компанії - Балога

Американські урядові структури і провідні компанії, що працюють у сфері запобігання та управління надзвичайними ситуаціями, залучатимуться до створення в Україні системи екстрених телефонних дзвінків за єдиним номером 112.

Про це сказав сьогодні міністр з надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА за підсумками тижневого офіційного візиту міжвідомчої делегації до США, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

За словами міністра, програма перебування українських посадових осіб у США була інтенсивною і охоплювала всі аспекти створення системи "112" - від техніко-економічного обгрунтування до організації всього комплексу реагування на надзвичайні ситуації.

«Ми проводили до п'яти офіційних переговорів і робочих зустрічей на день. Нашими співрозмовниками були представники американських урядових структур і компаній, які займають лідируючі позиції з виробництва обладнання і надання послуг, необхідних для створення українського аналога «911». Ми також відвідали нью-йоркський Центр управління з надзвичайних ситуацій і такий же регіональний підрозділ в Арлінгтоні, передмісті Вашингтона», - повідомив В. БАЛОГА.

Він підкреслив, що важливо було з'ясувати і проаналізувати всю логістику, починаючи від безпеки людини і закінчуючи реагуванням на масштабні кризи. «Ми в режимі онлайну дослідили, як працюють ті технології, які американці пропонують впровадити в Україні», - сказав міністр.

При цьому члени української делегації, до якої входили представники МВС, Міністерства охорони здоров'я, Державної авіаційної адміністрації, фахівці з авіабезпеки великих аеропортів, зійшлися на думці про необхідність єдиного підпорядкування майбутньої системи «112». Приклад США наочно засвідчив, що така система може бути ефективною тільки тоді, коли буде перебувати «під одним дахом», зазначив глава МНС.

За словами В. БАЛОГИ, проведено детальні консультації про можливості залучення урядових організацій США і компаній-виробників до створення системи «112». Значну увагу було приділено вивченню досвіду запобігання надзвичайним ситуаціям при масовому скупченні людей і процедур безпеки в аеропортах, що особливо актуально під час проведення в Україні матчів європейської футбольної першості 2012 року.

Керівник МНС констатував велику зацікавленість іноземних інвесторів у створенні системи «112».

У цьому контексті міністр вказав на переконливі результати реалізації американських технологій у сфері забезпечення безпеки населення. «Цілком закономірно, що тут американські компанії тримають першість. Адже технології реагування на надзвичайні ситуації в Америці розвивалися з середини минулого століття, коли вперше було запроваджено прототип системи «911», яка до цих пір забезпечує безпеку американців", - сказав він.

За словами В. БАЛОГИ, результати візиту міжурядової делегації до США є змістовними, що дозволяє впритул підійти до початку робіт зі створення системи «112». Агентство США з розвитку і торгівлі вже визначило компанію, яка за кошти американського бюджету розробить техніко-економічне обгрунтування цього масштабного проекту. «Підсумки проведених у США переговорів свідчать, що американці дуже активно боротимуться за право брати участь у розгортанні мережі «112» в Україні як в організаційному, так і в технологічному аспектах», - сказав В. БАЛОГА.