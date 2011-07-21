«Укравтодор» у серпні запустить у Житомирській області нову розв'язку

«Укравтодор» у серпні запустить в Житомирській області нову транспортну розв'язку на 129 кілометрі автодороги Київ - Чоп біля села Глибочиця Житомирського району.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у дирекції Житомирського облавтодору. Згідно з повідомленням, мова йде про здачу в експлуатацію нового об'єкта українського дорожнього будівництва.

Вартість цього проекту складає 200 мільйонів гривень. Роботи з будівництва транспортної розв'язки на під'їзді до Житомира з боку Києва ведуться з травня 2008 року згідно з міжнародним контрактом між «Укравтодором» та турецькою компанією «Гюльсан». Шляхопроводи будує українська компанія «Трансміст». Їх вже побудовано три для пропуску автотранспорту в напрямку Житомира, Києва, Рівного, Вінниці в різних рівнях і без перетину.

Нова розв'язка стане важливою частиною міжнародного транспортного коридору Краків - Львів - Рівне - Житомир - Київ.

Крім того, на автодорозі Київ - Чоп також капітально ремонтується під'їзд до Житомиру з боку Києва (3,3 км) і з боку міста Рівного (6,6 км).