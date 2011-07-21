ДЗ відкрила після реставрації праве крило вокзалу Донецьк

Після капітальної реставрації будівлі вокзалу Донецьк відкрито для обслуговування пасажирів праве крило, де будуть працювати в тестовому режимі дві касові зали для оформлення квитків і попереднього продажу проїзних документів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

У новому касовому залі п'ять вікон для оформлення квитків, зал попереднього продажу проїзних документів і бюро інформації розташовані в колишньому приміському залі.

Під час реставраційних робіт повністю були відновлені до первозданного стану всі елементи ліпнини, фрески і колони. Залізничники відновили праве крило у вигляді 50-х років минулого століття, в результаті вокзал Донецьк не втратить історичного вигляду.

Нагадаємо, що Донецька залізниця проводить комплексну модернізацію вокзального комплексу Донецька. Крім повної реставрації існуючої будівлі вокзалу, зводяться приміський і транзитний вокзали, два конкорса і два торговельні комплекси.

За перше півріччя цього року в будівництво інвестовано понад 140 мільйонів гривень. Всі роботи ведуться за рахунок залізниці.