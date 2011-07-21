«Укрзалізниця» збільшила обсяг транзитних вантажоперевезень на 17,4%

За перше півріччя поточного року залізницями України перевезено майже 27,7 млн. тонн транзитних вантажів, що більше показника відповідного періоду минулого року на 17,4%. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі відомства.

У загальній структурі перевезень вантажів залізницями України частка транзитних склала 12,3%.

Як наголошується в повідомленні, основу транзитного вантажопотоку складають: нафта і нафтопродукти (33,3% від загальних обсягів), руда залізна і марганцева (21,8%), кам'яне вугілля (16%), хімічні і мінеральні добрива (10,4% ), хімікати (5,7%) і чорні метали (4,6%).

Основні транзитні вантажопотоки формуються в Російській Федерації (63,4%), Казахстані (19,7%) та Республіці Білорусь (6,2%).

При цьому транзит вантажів збільшився по всій номенклатурі. Зокрема, на 112,8% збільшилися перевезення руди залізної і марганцевої, на 16,3% - нафти та нафтопродуктів, на 60,1% - руди кольорової та сірчаної сировини, на 130,4% - автомобілів, на 9,4% - хімічних і мінеральних добрив.

За словами заступника начальника Головного комерційного управління Андрія МІРОШНИКОВА, є кілька причин збільшення обсягів транзиту. «Збільшенню обсягів сприяла сукупність чинників. З одного боку, мають місце сезонні коливання: з лютого по квітень різке зростання обсягів, потім зниження і з грудня - збільшення. З вересня будемо спостерігати традиційне збільшення обсягів, які будуть йти в українські порти. Також паралельно з цим «Укрзалізницею» проводяться заходи по залученню вантажів. У першу чергу, це продумана і зважена тарифна політика. Наприклад, якщо ми бачимо, що падають обсяги якогось виду вантажів, то робимо кроки з тарифного регулювання, які дозволяють нам конкурувати", - зазначив він.

У той же час, через економічну нестабільність у деяких галузях економіки зменшилися перевезення чорних металів (на 37,4%), кольорових металів і виробів з них (на 48,2%), зерна і продуктів помелу (на 51,7% ), солі (на 29, 2%), хімікатів (на 1,7%).

Як зазначають у відомстві, актуальними проблемами для вантажних перевезень залишаються дефіцит рухомого складу вантажних вагонів, оновлення парку вагонів і ефективне управління існуючим парком із залізничними адміністраціями країн СНД.