УЗ з початку року перевезла безкоштовно понад 150 тис. дітей-сиріт та дітей-інвалідів

«Укрзалізниця» продовжує соціальну акцію з безкоштовного перевезення дітей-сиріт та дітей-інвалідів, і з початку року залізниці України перевезли 150,935 тис. таких дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі відомства.

Зокрема, можливістю подорожувати залізницею скористалися 87,4 тис. дітей-сиріт (торік - 89,5 тис.) і 62,3 тис. дітей-інвалідів (торік - 58,5 тис.), 1 тис. 235 дітей загиблих шахтарів, військовослужбовців та залізничників (торік - 0,4 тис.).

Загалом акцію з безкоштовного перевезення дітей розпочато «Укрзалізницею» у 2000 році. Цією послугою можуть скористатися діти віком до 16 років, які відносяться до категорій дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, діти-інваліди всіх категорій, діти військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які загинули при виконанні службових обов'язків, діти загиблих шахтарів та залізничників.

Рішенням Ради залізниць дана акція продовжена на 2011 рік на поїзди далекого сполучення (серед них вагони 2-3 класу швидкісних, прискорених і електро- та дизель-поїздів підвищеного комфорту) та приміські поїзди.