Залізничники модернізували понад 260 км колії

У першому півріччі 2011 року залізничники модернізували 260,9 км колії та капітально відремонтували 359 км. Середнім ремонтом оздоровлено 376 км, комплексно-оздоровчий ремонт здійснено на 322 км шляху. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури. Також замінені новими 360 комплектів стрілочних переводів, виконаний середній ремонт 186 комплектів стрілочних переводів. Загалом упродовж 2011 року заплановано модернізувати 445,3 км колії, капітально відремонтувати 776 км і замінити новими 775 комплектів стрілочних переводів.

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