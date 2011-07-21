Мінінфраструктури створює єдиний інформаційний простір морського й річкового транспорту

Міністерство інфраструктури України створює єдиний інформаційний простір, що містить докладні дані про вантажопотоки, основні засоби портів, фінансові показники діяльності підприємств морської галузі. Як повідомила УНІАН прес-служба Мінінфраструктури, відповідну Інформаційно-аналітичну логістичну систему морського і річкового транспорту (ІАЛС МРТ) розробили і представили фахівці Інформаційно-аналітичного центру морського і річкового транспорту.

Система покликана обробляти і узагальнювати нормативно-довідкову інформацію, що стосується країн, портів Україні, причалів, суден, вантажів. Крім того, у системі буде відображена інформація про вантажообіг портів (судозаходи, вантажні операції, плани вантажопереробки), дані про основні засоби підприємства галузі (перелік основних засобів, їх вартість, знос), тарифи і збори.

ІАЛС МРТ буде також містити всю фінансову звітність підприємств морського і річкового транспорту. Інформація в ІАЛС МРТ надходитиме безпосередньо від підприємств галузі та оперативно оновлюватиметься.

Крім відображення статистичної інформації, ІАЛС МРТ дозволить здійснювати її оцінку, аналіз, порівняння оперативних і звітних даних, отримувати інформацію в будь-якому розрізі в режимі реального часу.

Як вважають у міністерстві, впровадження ІАЛС МРТ дозволить отримати оперативну, статистичну та аналітичну інформацію, значно спростить документообіг і кількість звітів, які подаються в паперовому вигляді. За допомогою системи Міністерство інфраструктури України та галузеві органи управління будуть мати інформаційно-аналітичні ресурси для прийняття стратегічних і оперативних рішень щодо морської галузі України.