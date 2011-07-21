У Миколаївській області перевезення вантажів зросли на 4,4%

У січні-червні 2011 року в Миколаївській області перевезено 2 млн. 637,6 тис. тонн вантажів (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями), що на 4,4% більше, ніж у січні-червні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Миколаївській області.

Відзначається, що перевезення в області у першому півріччі ц.р. здійснювалися тільки автомобільним транспортом. Вантажообіг склав 453,8 млн.т/км і збільшився на 6,1% порівняно з січнем-червнем 2010 р.

Крім того, на причалах торговельних портів та інших підприємств Миколаївської області за півроку оброблено 11,7 млн. тонн вантажів, що на 1,6% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. За шість місяців п.р. опрацьовано 1170 суден, з них 1 099 - зарубіжних та інфрахт.

Також повідомляється, що послугами автомобільного, водного та електротранспорту в області у першому півріччі ц.р. скористалися 74 млн. пасажирів, пасажирообіг склав 817,2 млн.пас./км, що, відповідно, на 0,4% і 7,3% менше, ніж у січні-червні рік тому.