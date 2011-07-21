На Рівненщині перекинувся автобус: одна людина загинула, 19 постраждали

Сьогодні у Рівненській області зазнав аварії автобус «Неоплан», який прямував з Німеччини через Рівненщину до Києва.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, ДТП сталося в Дубенському районі між селами Верба та Птича.

За попередньою інформацією, водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. На місці події одна особа загинула. Окрім цього, за попередніми даними, 19 пасажирів автобуса травмовано. При цьому співрозмовник агентства уточнив, що всі потерпілі – громадяни України (раніше повідомлялося, що постраждали іноземці - УНІАН).

На даний час на місці аварії працюють оперативні служби МНС та міліції. За попередніми даними, в автобусі перебувало 19 пасажирів та двоє водіїв.

На даний час причини аварії встановлюються.