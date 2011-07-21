«Укрзалізниця» обговорює питання спільного використання вагонів із сусідніми країнами

«Укрзалізниця» обговорює можливість вирішення питання дефіциту вагонів та їх спільного використання з країнами СНД.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», про це йшлося сьогодні в Києві під час початку переговорів керівництва «Укрзалізниці» з делегацією Дирекції Ради із залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності.

У переговорах беруть участь генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, заступник генерального директора Петро НАУМЕНКО, голова Дирекції Ради із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності Петро КУЧЕРЕНКО і його заступник Ігор ІВАНОВ.

Згідно з повідомленням, учасники переговорів планують розглянути низку питань, пов`язаних зі спільним використанням вантажних вагонів, пошуком ефективних рішень зі зменшення порожнього пробігу тощо.

"Ми налаштовані на конструктивний діалог у вирішенні питань дефіциту рухомого складу і його ефективного спільного використання. Як і в інших країнах, у нас сьогодні не вистачає вантажних вагонів. 11-12 тисяч українських вагонів використовуються за межами країни, з яких майже 9 тис. - у Росії. Як наслідок, щодоби українські залізниці недовантажують до 2 тис. вагонів. При цьому Україна збільшила навантаження до Росії в 2 рази, а наші російські колеги — зменшили», - зазначив В.КОЗАК. За його словами, відомство має вирішити проблему браку вагонів. «Сьогодні склалася парадоксальна ситуація: ми для потреб “Російських залізниць» відправляємо вантажі у власних вагонах, при цьому назад не одержуємо піввагони вчасно. Розумію, в Росії виникли складнощі в управлінні власним вагонним парком, проте ми не можемо вирішувати ці проблеми за рахунок інтересів українських підприємств. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, Кабінет міністрів України поставили чітке завдання перед «Укрзалізницею» - забезпечити потреби наших підприємств у вантажних перевезеннях на 100%, українська залізниця не може підводити виробників, ми повинні в повному обсягу виконувати заявки на перевезення вантажів", - наголосив В.КОЗАК.

У зв`язку з цим українська сторона запропонувала зняти обмеження на термінове повернення вагонів і значно збільшити штрафні санкції за неповернення вагонів у встановлені терміни. Під час переговорів В.КОЗАК також інформував про процеси, які планує здійснити «Укрзалізниця» для вдосконалення системи перевезень вантажів, зокрема, про наміри щодо закупівлі нового рухомого складу, створення операторських компаній на базі вагоноремонтних заводів, а також - єдиного логістичного центру.

Довідка УНІАН. Дирекція Ради із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності є постійно діючим виконавчим органом Ради. Головна мета Ради - координація роботи залізничного транспорту на міжнародному рівні, вироблення узгоджених умов і принципів роботи залізничного транспорту для забезпечення функціонування і розвитку транспортний-економічних зв`язків між державами СНД, а також із третіми країнами, ухвалення нормативних документів у рамках своєї діяльності.