Одеська залізниця і «Трансінвестсервіс» ввели в експлуатацію нове залізничне полотно

Компанія «Трансінвестсервіс» і Одеська залізниця ввели в експлуатацію новозбудовані 5,5 км магістральної лінії на залізничному перегоні роз`їзд 18 км - дорожній пост 24 км ділянки Чорноморська - Берегова.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Як наголошують у повідомленні, прокладена колія - це перший приклад державно-приватного партнерства в Україні: керівництву «Трансінвестсервісу» і «Укрзалізниці», зокрема, Одеської залізниці, довелося докласти максимум спільних зусиль, аби вирішити всі проблеми і побудувати цю ділянку колії.

У повідомленні зазначають, що відкриття цієї другої колії на перегоні роз`їзд 18 км - дорожній пост 24 км ділянки Чорноморська - Берегова - частина великого спільного проекту, спрямованого на збільшення пропускної здатності ділянки Чорноморська-Берегова. Проект включає розвиток технічних засобів станцій Чорноморська, Берегова, роз`їзду 18 км, постів 24 км і 30 км, а також будівництво другого головного шляху на перегонах пост 5 км - роз`їзд 18 км, пост 24 - пост 30 км, пост 30 км - станція Берегова.

«Сьогодні ми здаємо перший етап - 5,5 км, які дозволять збільшити пропускну спроможність ділянки та переробну спроможність станцій і портів», - підкреслив начальник Одеської залізниці Микола ЛУХАНІН.

Нагадаємо, Одеська залізниця спільно з ТОВ «Трансінвестсервіс», починаючи з 2007 року, реалізують проект збільшення пропускної здатності ділянки Чорноморська-Берегова за рахунок будівництва другого головного шляху з реконструкцією контактної мережі та автоблокування. Довжина ділянки складає 5,5 км. Дана ділянка обладнана засобами автоблокування, електричної централізації і контактною мережею.