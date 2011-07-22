Уряд пропонує збільшити штраф за порушення правил дорожнього руху для маршруток

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності водіїв транспортних засобів за порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів".

Як передає корреспондент УНІАН, даним законопроектом пропонується внести зміни до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Змінами передбачено збільшити штраф за ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів. За це порушення пропонується штраф від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (сьогодні за ненадання переваги в русі маршрутним транспортним засобам передбачається штраф від двадцяти п`яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - УНІАН).

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що прийняття даного законопроекту “має забезпечити використання смуг руху маршрутних транспортних засобів за призначенням, зменшить заторові явища на вулицях міст”.