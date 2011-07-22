Затримано начальника Одеського морського торгового порту

Затримано начальник ДП «Одеський морський торговий порт».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури АРК, стосовно нього прокуратурою Криму розслідується кримінальна справа за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. Посадова особа, зловживаючи службовим становищем, незаконно витратила на користь комерційної структури на ремонт готелю «Одеса» понад 170 тис. грн.

Начальника порту затримано в порядку ст.115 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство у справі триває.