«Укрзалізниця» оголошує відкриті торги на придбання локомотивів

«Укрзалізниця» підготувала всі необхідні документи для оголошення відкритих торгів на придбання локомотивів і направила сьогодні, 22 липня, відповідне оголошення на офіційний загальнодержавний веб-портал «Державні закупівлі». Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Тендер оголошується на 4 лоти. Термін поставки товарів - 2012-2016 роки.

За умовами конкурсу, до 09.00 25 серпня буде продовжуватися процес отримання пропозицій, в цей же день відбудеться розкриття конкурсних торгів.

Подробиці оголошення, а також документація конкурсних торгів - на офіційних сайтах з державних закупівель.

Як нагадують у відомстві, завдання з оновлення локомотивного парку була поставлена ​​перед «Укрзалізницею» Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і віце-прем'єр-міністром - міністром інфраструктури Україні Борисом КОЛЕСНІКОВИМ.

Зокрема, генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК заявив про необхідність кардинального оновлення локомотивного парку українських залізниць та необхідності прийняття спеціальної п'ятирічної програми оновлення локомотивного парку.

Нагадаємо, що 20 липня 2011 року «Укрзалізниця» підписала два меморандуми про співробітництво з виробництва вантажних електровозів. Перший - з ЗАТ «Трансмашхолдинг» і ВАТ «Луганськтепловоз» про будівництво для українських залізниць 292 вантажних електровозів серії 2ЕЛ-4 протягом 2012-2016 років. Другий - з АТ "Електровозбудівник" (Грузія) на виробництво 141 магістрального вантажного електровоза постійного струму ВЛ11М/6 та їх аналогів 8Е1і протягом 2012-2016 років.