Google відсудив домен Google.UA

Компанія Google (США) відстояла в суді своє право на домен Google.UA.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі адміністратора «Хостмастер».

До недавнього часу цей домен використовувався українською фірмою "ГОУ ОГЛЕ" і перенаправляв відвідувачів на сайт знайомств "Кохаймось". Після судової перемоги Google та виконання всіх формальностей, домен делегований всесвітньо відомої компанії, що володіє пошуковою системою і безліччю онлайн-сервісів.

У більшості випадків Google використовує країнові домени верхнього рівня - такі як google.ru, google.kz або google.de. Однак, при заході на google.ua досі відвідувачі потрапляли не на головну сторінку пошукової системи, а на сайт знайомств. Справа в тому, що google.ua був делегований українській фірмі "ГОУ ОГЛЕ", якій з 2006 року належать ТМ Google и Go Ogle, зареєстровані в Україні по класах 9 (наукові прилади, комп'ютери, касові і рахункові машини) і 45 (соціальні, охоронні послуги, шлюбні агентства).

Проте, враховуючи загальну світову популярність компанії та ТМ Google, сформовану задовго до 2006 року, суд, врешті-решт, вирішив доменний спір на користь пошукової системи.

«Крім усього іншого, це говорить ще й про те, що українська судова система здатна працювати і з цією проблематикою. Не виключено, що у суддів буде чимало роботи, оскільки кіберсквотерами зареєстровано ще цілий ряд доменів з "гучними" іменами: наприклад - interfax.ua, fortune.ua, naftogaz.ua ...», - наголошується в повідомленні.

Для більш швидкого і ефективного вирішення подібних ситуацій надалі компанія "Хостмастер" - реєстр. UA - планує перейти до UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) - єдиної політики розв'язання доменних спорів відповідно до практики WIPO (World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center). Як досудовий засіб UDRP не скасовує можливості судового розгляду, але дозволяє не доводити справу до суду і відрізняється швидкістю, дешевизною і зручністю для сторін.

Довідка УНІАН. Компанія Google заснована в 1998 році, володіє найбільшою в світі пошуковою системою. Дохід компанії Google в 2010 році склав понад 29 млрд. дол.

ТОВ «Хостмастер» створено в 2001 році провідними українськими фахівцями в області Інтернет-технологій - адміністраторами домену першого рівня. UA та публічних доменів другого рівня *. UA. Всі засновники володіють рівними частками в статутному фонді підприємства. ТОВ «Хостмастер» є спеціалізованим підприємством і здійснює діяльність єдиного виду - надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домену. UA та публічних доменів у ньому.