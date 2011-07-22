Придніпровська залізниця спрямувала на ремонтно-шляхові роботи 130,5 млн. грн.

Придніпровська залізниця (ПЗ) за I півріччя 2011 р. направила на ремонтно-шляхові роботи 130,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Згідно з повідомленням, за вказаний період на магістралі різних видів ремонту зазнали 157,4 км залізничної колії, що на 5,4 км більше аналогічного періоду 2010 р. З початку п. р. капітально відремонтовано 73,4 км колії, комплексно оздоровлено 44 км.

Також за I півріччя Придніпровська залізниця модернізувала 30 комплектів стрілочних переводів на суму 16,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДП «Придніпровська залізниця» щорічно перевозить більше 90 млн. пасажирів і до 100 млн. тонн вантажів. До її складу входять 4 дирекції залізничних перевезень - Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська.