Ріелтори не чекають зниження вартості паркомісць у Києві

Президент Спілки фахівців з нерухомого майна України (ССНУ) Олександр РУБАНОВ не очікує зниження вартості машиномісць на паркінгах в Києві до кінця поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

За його даними, вартість 1 кв. м паркомісця з весни 2008 року знизилася на 50-55% в порівнянні з весною 2011 року - з 55 тис. дол. за паркомісце в навколоцентральних районах міста до близько 20-25 тис. дол.

«Вже дешевшати паркомісця не будуть. Їх дуже мало, а люди розуміють, що транспорт потрібно десь тримати, а транспорт на вулиці біля будинку - це не найкраще місце», - додав О. РУБАНОВ.