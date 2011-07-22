Янукович підписав закон про ратифікацію Угоди про створення в СНД мережі ІМЦ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про ратифікацію Угоди про співробітництво держав - учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки»

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ратифікувала відповідну угоду 6 липня. Воно було підписано в Санкт-Петербурзі 21 травня 2010 року.

В угоді зазначено, що його метою є проведення заходів щодо подальшого створення, використання та розвитку національних мереж інформаційно-маркетингових центрів на узгодженій сторонами методологічній основі і об'єднанню їх у міждержавну мережу для просування товарів і послуг держав - учасниць цієї угоди на їх національні ринки для цілей підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Ним передбачено, що сторони створюють, використовують і розвивають національні мережі ІМЦ з подальшим об'єднанням їх в міждержавну мережу ІМЦ і здійсненням на його основі електронної торгівлі для вирішення таких основних завдань: сприяння на системній основі забезпечення організацій та громадян товарами, роботами і послугами, державами походження яких є держави - учасники угоди, забезпечення інформаційної взаємодії між виробниками та споживачами у сфері виробничого споживання, а також між виробниками та органами державної влади держав - учасників угоди, які здійснюють закупівлю продукції (робіт, послуг) для державних потреб, а також для створення умов для формування виробничих замовлень, розвитку виробничої кооперації і залучення фінансових засобів та інших видів інвестицій в розвиток і модернізацію виробництва, забезпечення укладення угод з використанням засобів електронної торгівлі, забезпечення послуг електронної взаємодії, загальних форматів надання інформації, уніфікованого документування операцій та обміну електронними повідомленнями, які мають юридичну силу, між учасниками електронної торгівлі та іншими суб'єктами мережі ІМЦ в ході взаємодії, забезпечення інформаційної безпеки під час електронної взаємодії державних і комерційних організацій - учасниць міждержавної мережі ІМЦ; створення бази даних про виробників товарів і послуг, які функціонують у державах - учасницях цього угоди.

Міждержавна мережа ІМЦ базується на: структуризації електронних інформаційних ресурсів; широкому наборі електронних сервісів для створення інформаційних систем і здійснення їх електронної взаємодії.

У міждержавній мережі ІМЦ під час створення національних мереж ІМЦ та організації їх взаємодії електронного сторони дотримуються таких умов і принципів: проведення спільних заходів зі створення, використання та розвитку міждержавної мережі ІМЦ здійснюється на принципах рівноправності і взаємної вигоди з урахуванням економічних та географічних особливостей кожної держави - учасника угоди; здійснення інформаційної взаємодії на основі узгоджених форматів і стандартів обміну даними, у тому числі коштів щодо забезпечення інформаційної безпеки, реалізація програмно-технічних і технологічних рішень, які забезпечують послідовність, нарощування та розвиток функціональних можливостей міждержавної мережі ІМЦ без її докорінної реконструкції, забезпечення збереження і безпеки даних, забезпечення достовірності даних, забезпечення достовірності та цілісності даних, забезпечення умов необхідності і достатності інформаційних ресурсів про товари та послуги, виходячи з потреб національних виробників; використання коштів для відновлення функціонування міждержавної мережі ІМЦ після збоїв.

Угода ратифікована Верховною Радою України з застереженнями.