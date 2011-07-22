«Укрзалізниця» запропонувала доопрацювати угоду про управління парком вантажних вагонів СНД

«Укрзалізниця» запропонувала керівництву Дирекції Ради та керівникам залізничних адміністрацій держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав доопрацювати проект Угоди про Єдину систему управління і використання парку вантажних вагонів для його розгляду на 55 засіданні Ради.

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», про це йшлося 21-22 липня в Києві в ході переговорів керівництва «Укрзалізниці» з делегацією Дирекції Ради по залізничному транспорту держав-учасниць Співдружності.

Зокрема, обговорювалися стримуючі чинники, що заважають підписати Угоду про Єдину систему управління і використання парку вантажних вагонів.

Як зазначив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, необхідно чітко визначитися з ключовими питаннями, а саме: з якою метою створюється спільний парк, на яких базових принципах.

Зокрема, він зазначив, що сформована ситуація з управлінням парком вантажних вагонів в Російській Федерації, вимагає детального аналізу і обговорення. «На сьогодні здається недоцільним вирішувати проблеми управління перевізним процесом в Росії шляхом створення нового органу. Ми повинні допомогти і знайти вихід із ситуації, в яку потрапила транспортна залізнична галузь РФ на рівні ефективних управлінських рішень, а не на рівні перекачування власних вагонів для потреб російської економіки», - зазначив він.

Як зазначалося, угода потребує доопрацювання, зокрема, необхідно включити до Угоди розробку регламенту передачі вагонів в єдиний парк, порядку управління цим парком і взаєморозрахунків за користування цими вагонами, чітко регламентувати процеси надходження і виходу з організації. Як один з варіантів, «Укрзалізниця» розглядає можливість укладення двосторонніх або багатосторонніх договорів або окремих угод між залізничними адміністраціями, які дозволяють перевірити на практиці механізм спільного ефективного управління єдиним парком. Це дозволить набути досвіду спільного управління процесами перевезень.