Південна залізниця вводить нову систему сигналізації на напрямку Полтава-Кременчук

Сьогодні, 25 липня, з 9.00 на перегоні Мала Перещепинська - Нові Санжари і на самій станції Н. Санжари Південної залізниці вимкнені всі пристрої старої системи сигналізації, централізації і блокування (СЦБ), в дію вводиться нова система електричної централізації і автоблокування з тональними рейковими ланцюгами і централізованим розташуванням апаратури (АБТЦ-2000).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південної залізниці.

Вартість системи - близько 22 млн. грн. Згідно з повідомленням, попереднє лінійно-провідникове автоблокування постійного струму, побудоване на початку шістдесятих років минулого століття, було найпершою системою автоблокування у Радянському Союзі. Таким чином, система надзвичайно застаріла і давно віджила своє.

Підключення та регулювання АБТЦ-2000, регулювання і переключення нового поста електричної централізації станції Нові Санжари зараз проводяться силами кращих фахівців господарства сигналізації та зв'язку Південної залізниці. Згідно з повідомленням, до 30 липня, на час пуско-налагоджувальних робіт, управління рухом по перегону буде здійснюватися за допомогою телефонного зв'язку, маршрути на станції Нові Санжари будуть встановлюватися вручну. А о 9 годині ранку 30 липня нова система СЦБ на перегоні Мала Перещепинська - Нові Санжари буде введена у постійну експлуатацію. Як відзначають на Південній залізниці, зараз модернізація пристроїв електричної централізації та блокування проводиться на всій ділянці від ст. Нові Санжари до Кременчука.

Нагадаємо, що роботи з будівництва нових систем СЦБ і зв'язку ділянки Полтава - Кременчук виконуються в рамках комплексної модернізації цього стратегічного напрямку, однією з головних складових якої є електрифікація. Перехід на ділянці на електротягу, який запланований на листопад ц.р., дозволить напередодні Євро-2012 розділити вантажний і пасажирський рух. Також вантажопотоки вже електрифікованого ходу (кордон РФ - Куп'янськ - Основа - Харків - Полтава) отримають вихід до вітчизняних чорноморських портів, що підвищить конкурентоспроможність Україні на ринку транспортних послуг за рахунок зниження собівартості перевезень; буде зроблено найважливіший крок у справі забезпечення екологічної безпеки та енергетичної незалежності країни.