Мінінфраструктури заборонило експлуатацію 15 суден

За підсумками позачергових перевірок суден віком більше 25 років заборонено експлуатацію 15 з них.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури Україні.

Як наголошується в повідомленні, всього з 12 липня Держфлотінспекцією Україні було здійснено 157 позачергових перевірок по всій Україні.

Серед основних недоліків, виявлених в ході перевірок: відсутність діючих суднових документів; недоліки у веденні суднового журналу (не ведуться облік пасажирів на борту і звіти про проведення інструктажів пасажирів з користування рятувальними засобами); вимагає коригування розклад по тривогам; не ведеться коректура карт і посібників для плавання; на судах не проводяться навчальні тривоги; незадовільний технічний стан та недостатня кількість рятувальних засобів; необхідність оновлення схем і шляхів евакуації пасажирів при виникненні надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, крім того, 38 пасажирських судів, які, за інформацією Регістру судноплавства України, мають класифікаційні документи, за поточним станом на сьогодні виведені з експлуатації.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури Україні ініціювало проведення позачергових перевірок суден віком понад 25 років. Вони стартували 12 липня. Таке рішення прийнято у зв'язку з катастрофою пасажирського судна «Булгарія» (1955 року побудови), яка сталася 10 липня біля села Сюкєєво Кансько-Устинівський району Республіки Татарстан (Російська Федерація) у 3 км від берега на річці Волга.

Перевірки здійснювалися відповідно до вимог Інструкції про огляд суден, що здійснюють плавання на внутрішніх водних шляхах України, затвердженої наказом Міністерства транспорту України від 19 квітня 2001 р. № 225, і Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17 липня 2003 р. № 545.