Донецька залізниця збільшила відрахування до бюджету на 150 млн грн.

Донецька залізниця за перше півріччя 2011 року перерахувала до бюджету і державних цільових фондів 1 млрд 46 млн грн., що на 153 млн. грн. більше аналогічного періоду минулого року.

Про це сказано у повідомленні прес-служби Донецької залізниці, яке має УНІАН.

Як наголошується у повідомленні, розрахунки з бюджетами всіх рівнів проведені в повному обсязі і у встановлені терміни. За оцінками фахівців, сьогодні Донецька залізниця працює стабільно і виконує всі зобов'язання по відрахуванням до державного бюджету та цільових фондів, а також своєчасно виплачає заробітні плати працівникам підприємства.

Як нагадують на ДЗ, основний дохід Донецька залізниця отримує від перевезень вантажів, а збитки від перевезень пасажирів у дальньому та приміському сполученнях.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).