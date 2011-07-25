«АероСвіт» з 20 серпня відкриє сполучення між Києвом і Бішкеком

Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" відкриває авіасполучення між Києвом і Бішкеком, столицею Киргизької Республіки.

Як повідомляє прес-служба авіакомпанії, з 20 серпня 2011 року український перевізник приступить до виконання польотів до Бішкеку по суботам і у зворотному напрямку - по неділям.

Продаж авіаквитків на рейси відкрито. Час у польоті між містами складе приблизно 5 годин. На лінії планується використовувати середньомагістральні літаки Boeing 737.

"Київ - Бішкек" стане 80-м міжнародним напрямом, який обслуговує авіакомпанія "АероСвіт", а Киргизстан - 33-ю країною, в пункти якої найбільший український авіаперевізник доставляє пасажирів.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт - Українські Авіалінії" створена в 1994 році. Сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником, активно розвиває маршрутну мережу. У березні-липні 2011 року компанія освоїла 8 нових повітряних ліній в міста Західної та Центральної Європи, Росії, Казахстану та Узбекистану. До кінця 2011 р. - відкриє ряд нових трансконтинентальних безпосадкових напрямів у країни Південно-Східної Азії.

Експлуатує 23 літака виробництва компанії Boeing, включаючи 7 далекомагістральних Boeing 767 і 16 середньомагістральних Boeing 737. Крім цього використовує повітряні судна перевізників-партнерів, зокрема, Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145, Embraer 195 і Antonov 148.