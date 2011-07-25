Янукович звільнив Підмогильного з посади заступника голови «Укравтодору»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Миколу Підмогильний з посади заступника голови Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор). Текст Указу Президента (№ 774/2011 від 25 липня ц.р.) розміщений на офіційному сайті глави держави. М.ПІДМОГИЛЬНИЙ звільнений відповідно до поданої ним заяви. Нагадаємо, М.ПІДМОГИЛЬНИЙ був призначений на посаду заступника голови «Укравтодору» в червні 2010 р.

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