Янукович звільнив Підмогильного з посади заступника голови «Укравтодору»
13:07, 25 липня 2011Транспорт/Звя'зок
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Миколу Підмогильний з посади заступника голови Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор).
Текст Указу Президента (№ 774/2011 від 25 липня ц.р.) розміщений на офіційному сайті глави держави.
М.ПІДМОГИЛЬНИЙ звільнений відповідно до поданої ним заяви.
Нагадаємо, М.ПІДМОГИЛЬНИЙ був призначений на посаду заступника голови «Укравтодору» в червні 2010 р.
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