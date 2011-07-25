Більше тисячі людей взяли участь у конкурсі назв швидкісних поїздів Hyundai

У Всеукраїнському творчому конкурсі на оригінальну назву підприємства швидкісного руху, його логотип (фірмовий знак), а також назву міжрегіональних електропоїздів виробництва «Hyundai Rotem» взяли участь понад 1000 чоловік.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Як наголошується в повідомленні, більшість учасників надали по кілька варіантів назв і логотипів. Конкурс розпочався 23 червня і тривав протягом місяця. Зараз конкурсна комісія почала опрацьовувати варіанти, після чого і буде визначено переможців у кожній з номінацій. «Особливо продуктивним виявився останній день подачі заявок: всі намагалися встигнути. У нас попереду важлива і кропітка робота», - зазначив заступник генерального директора «Укрзалізниці» Леонід ЛОБОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, переможців чекає винагорода у розмірі 10 тис. грн. і запрошення на презентацію відкриття швидкісного руху міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії «Hyundai Rotem», які будуть курсувати на маршрутах Київ - Харків, Київ - Донецьк і Київ - Львів.

Довідка УНІАН. Швидкісний рух вводиться в рамках програми підготовки до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату з футболу Євро-2012.

16 грудня 2010 в Києві Південна залізниця і «Hyundai Corporation» підписали угоду про постачання 10 нових міжрегіональних електропоїздів. Для забезпечення комфортного перевезення пасажирів на напрямках впровадження швидкісного руху заплановано курсування 6 міжрегіональних двосистемних електропоїздів, виробництва "Hyundai Rotem», які надійдуть до України до початку Євро-2012, а ще 4 - до кінця 2012 року.