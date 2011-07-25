Мінінфраструктури пропонує збільшити довжину київського метро на 37,6 км

Міністерство інфраструктури України підготувало проект розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції Програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2011-2020 роки», згідно з якою в столиці передбачається збільшити експлуатаційну довжину ліній київського метрополітену на 37,6 км.

Як повідомляє прес-служба міністерства, проект пройшов узгодження в установленому порядку зацікавленими міністерствами та органами місцевого самоврядування, таким чином, готується відповідний пакет документів для подачі на розгляд до Кабінету міністрів України.

Схвалення Концепції дозволить розробити на її основі Державну програму будівництва та розвитку мережі метрополітенів на 2011-2020 роки, виконання завдань якої дозволить забезпечити потребу населення Києва, Дніпропетровська, Донецька і Харкова, а також їх приміських районів у високоякісних і доступних перевезеннях.

Зокрема, в мережі столичного метрополітену пропонується додатково ввести в експлуатацію 26 станцій, чотири пересадкові вузли, два входи (виходи) на діючих станціях, другу чергу електродепо «Харківське», три електродепо, майстерні з ремонту ескалаторів, колії для обкатки вагонів довжиною 1,2 км і тягову підстанцію.

У Дніпропетровську заплановано ввести в дію другу пускову ділянку метрополітену від станції «Вокзальна» до станції «Жовтнева» у складі трьох станцій довжиною 4,01 км, завдяки якому центр міста буде сполучений із потужним транспортним вузлом. Згідно з розрахунками, сумарна річна економія витрат на експлуатацію міського наземного транспорту з урахуванням зменшення тривалості поїздок пасажирів у разі експлуатації метрополітену становитиме близько 9,1 млн. грн.

Згідно з Концепцію, послідовність будівництва і введення в експлуатацію пускових комплексів Пролетарсько-Київської лінії Донецького метрополітену буде переглянута з урахуванням сучасної потреби міста в транспортуванні пасажирів через центральну частину міста до залізничного вокзалу й Міжнародного аеропорту «Донецьк».

У Харкові, згідно з положеннями Концепції, заплановано ввести в експлуатацію ділянку Олексіївської лінії від станції «Олексіївська» до станції «Перемога» довжиною 0,61 км із однією станцією і від станції «Метробудівельників ім. Ващенка» до станції «Одеська» довжиною 3,47 км у складі двох станцій; ділянок Салтівської лінії від станції «Історичний музей» до станції «Площа Урицького» довжиною 2,1 км із однією станцією і від станції «Героїв праці» до станції «Дружби народів» довжиною 1,7 км із однією станцією. Крім того, в Харкові пропонується побудувати електродепо для обслуговування рухомого складу Олексіївської лінії й почати будівництво ділянки між станціями «Героїв праці-2» і «Індустріальна-2» довжиною 9,5 км у складі п`яти станцій.