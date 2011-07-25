Одеська залізниця в 1-му півріччі збільшила чистий прибуток в 3,5 разів

Одеська залізниця в 1-му півріччі ц.р. збільшила чистий прибуток в 3,5 рази - з 21,76 до 76,04 млн. грн. Про це повідомляється на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дохід Одеської залізниці зріс із 3 млрд. 589,6 млн. грн. до 4 млрд. 332,9 млн. грн., чистий дохід склав 4 млрд. 43,7 млн. грн.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця обслуговує південно-західні області України. Пролягає територією шести областей: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької.

На ОЗ припадає близько 20% вантажообігу і більше 16% пасажирообігу залізниць України. У регіоні Одеської залізниці розташовані великі морські та річкові порти, що забезпечує високе транспортне навантаження.