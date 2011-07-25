ПЗ у І півріччі отримала 39,3 млн. грн. чистого прибутку

Південна залізниця в січні-червні ц.р. отримала 39,327 млн. грн. чистого прибутку - на рівні аналогічного періоду минулого року (39,53 млн. грн.)

Про це повідомляється на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з даними ДКЦПФР, дохід ПЗ становив 3 млрд. 679,8 млн. грн. проти 3 млрд. 201,5 млн. грн. за попередній період, чистий дохід становив 3 млрд. 310,9 млн. грн.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869) та одна з найбільших залізниць нинішньої України.

Залізнична мережа залізниці розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів осіб.