ДЗ знизила чистий прибуток в 3 рази - до 15 млн. грн.

Донецька залізниця в 1-м півріччі 2011 року знизила чистий прибуток у 3 рази, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 р., - з 48,6 до 15,12 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дохід ДЗ склав 4 млрд. 980,6 млн. грн. проти 4 млрд. 466,8 млн. грн. в січні-червні 2010 р., чистий дохід - 4 млрд. 172 млн. грн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

ДП «Донецька залізниця» у першому кварталі 2011 року отримало 1 млн. 356 тис. грн. чистого прибутку проти 27 млн. 534 тис. грн. за аналогічний період минулого року.