ПЗЗ збільшила чистий прибуток в 2 рази - до 30 млн. грн.

Південно-Західна залізниця у 1-му півріччі ц.р. збільшила чистий прибуток у 2 рази, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 р., - з 15,2 до 30,28 млн. грн. Про це повідомляється на сайті Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, дохід ПЗЗ склав 4 млрд. 872,2 млн. грн. проти 4 млрд. 057,6 млн. грн. в січні-червні 2010 р, чистий дохід - 4 млрд. 439,3 млн. грн. (3 млрд. 669,4 млн. грн.).

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця за підсумками 2010 року збільшила чистий прибуток в 2,5 рази, в порівнянні з 2009 роком, - з 35,148 до 87,612 млн. грн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.