УЗ спрямує більше 9 млн. грн. на обслуговування пасажирів з обмеженими фізичними можливостями

У 2011 році «Укрзалізниця» витратить більше 9 мільйонів гривень на виконання заходів галузевого плану «Безбар’єрна Україна» щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Станом на липень 2011 року вже виконано значний обсяг роботи: реконструйовано пандус біля входу в приміський касовий зал вокзалу станції Львів; вокзал станції Чернівці обладнаний піктограмами, інформаційними щитами тощо; встановлена тактильна карта розташування приміщень вокзалу станції Суми; обладнані звуковими орієнтирами вокзали станцій Вінниця і Хмельницький; оновлена візуальна інформація для осіб з обмеженими фізичними можливостями на вокзалі Сімферополь; встановлені кнопки виклику персоналу на вокзалі Севастополь; влаштовані спеціалізовані туалетні кабінки для інвалідів на вокзалах Тернопіль, Суми та ім. Т. Шевченка. Крім того, систематично проводяться технічні навчання з працівниками проїзних бригад і вокзальних комплексів щодо поліпшення обслуговування інвалідів.