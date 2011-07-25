Аеропорт «Бориспіль» збільшив чистий прибуток в 1,2 рази - до 233 млн. грн.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у січні-червні 2011 року збільшив чистий прибуток в 1,2 рази, порівняно з аналогічним періодом минулого року – із 160 млн. 434 тис. грн. до 232 млн. 919 тис. грн.

Про це повідомляється на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, «Бориспіль» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2-й квартал 2011 року одержав чистого доходу від реалізації послуг - 637 млн. 522 тис. грн., інших доходів – 106 млн. 872 тис. грн. Витрати склали — 108 млн. 058 тис. грн., прибуток до оподаткування склав — 322 млн. 534 тис. грн. Податок на прибуток — 89 млн. 615 тис. грн.

Нагадаємо, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у І кварталі 2011 року збільшив чистий прибуток на 28%, порівняно з аналогічним періодом минулого року – з 72 млн. 426 тис. грн. до 92 млн. 732 тис. грн.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є головними повітряними воротами України і обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії в Європу, Америку і в зворотному напрямку, і єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси. З аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на 100 маршрутах міжнародних і українських рейсів.