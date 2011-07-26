Продажі абонементних квитків на Одеській залізниці збільшилися на 23% - до 16,4 тис.

11:17, 26 липня 2011
Транспорт/Звя'зок
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За 6 місяців 2011 року в приміських касах Одеської магістралі пасажири придбали 16,4 тис. абонементних квитків, що на 3,1 тис. (23,3%) більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомляється на сайті міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, лідерами з продажу абонементних квитків, як і раніше залишаються каси вокзалів Одеської дирекції залізничних перевезень, де продаж збільшився на 2,1 тис. проїзних документів, що становить 17,3% щодо показників 2010 року.

Пасажири можуть вибрати зручний для них вид пільгового проїзного документа: пільговий іменний квиток або абонементний квиток вихідного дня, який діє в п'ятницю, суботу, неділю і понеділок, а також в усі святкові та передсвяткові дні.

Придбання абонементного квитка дозволяє заощадити до 45,5% від повної вартості проїзду. Також діють студентські абонементні квитки та дитячі зі збереженням пільгового тарифу, відповідно до законодавства України. Кількість поїздок за абонементними квитками обмежена.

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