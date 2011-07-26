В аеропорту Донецька відкрита нова злітно-посадкова смуга

Сьогодні в міжнародному аеропорту «Донецьк» урочисто відкрито нову злітно-посадкову смугу.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистості прибув віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Україні Борис КОЛЕСНИКОВ, директор турніру УЄФА ЄВРО-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ, мер Донецька Олександр ЛУК'ЯНЧЕНКО та ін.

Перед відкриттям смуги в небі над містом з'явився найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія». На висоті близько 400 метрів він пролетів над стадіоном «Донбас Арена», зробив два кола над центром міста, після чого здійснив посадку на новій смузі, яка здатна приймати будь-які типи літаків.

Після цього Б. КОЛЕСНИКОВ та інші офіційні особи урочисто перерізали червону стрічку.

З нагоди торжества відбувся короткий концерт танцювальних колективів.