ДЗ отримала 3,6 млн. грн. компенсації за перевезення пільговиків - менше третини від необхідного

З початку року Донецькою залізницею перевезено пасажирів пільгових категорій на суму 13 346,1 тис. грн., а компенсації отримано лише 3 625,3 тис. грн. - 27,2% від необхідної суми.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької залізниці.

Зокрема, пільгових перевезень, замовником яких є обласні держадміністрації, виконано на суму 11 млн. 847,6 тис. грн., а отримано лише 3 млн. 487,3 тис. грн. компенсації (29,4%). Крім заборгованості держадміністрацій, за цей рік Донецька залізниця недоотримала за 2010 рік від Донецької обласної держадміністрації - 9,2 млн. грн. і від Луганської обласної держадміністрації - 1,0 млн. грн. Від Міністерства освіти і науки України цього року отримано 138,0 тис. грн. - 10% від необхідного; від Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту компенсації не надходять взагалі.

Згідно з повідомленням, в цілому Донецька залізниця за перше півріччя поточного року в приміському сполученні перевезла 24 млн. осіб, з них понад 21 млн. (89,5%) - пасажири пільгових категорій. За аналізом фахівців, Донецька залізниця щомісячно зазнає збитків від приміських пасажирських перевезень у розмірі більше 38 млн. грн, які зростають.

Зокрема, за 6 місяців цього року збитки від приміських перевезень склали 232 млн. грн., що на 28 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Покриття витрат становить лише 5,57%.

Як наголошується в повідомленні, якщо ситуація з компенсацією за пільгові перевезення пасажирів у приміському сполученні не зміниться на краще, Донецька залізниця буде змушена скасовувати найбільш збиткові й найменш популярні потяги.

Довідка УНІАН. Згідно з Правилами перевезень, вартість проїзду в приміському сполученні до 5 км складає 3,8 грн, до 20 км - 5,0 грн, а максимальна (до 300 км з однією пересадкою) - 20,0 грн. У 2011 році Донецька залізниця згідно з чинним законодавством України зберігає всі існуючі пільги окремим категоріям населення (наприклад, для учасників Великої Вітчизняної війни, пенсіонерів проїзд безкоштовний, для студентів денної форми навчання - 50%, для дітей 6-14 років - 75% від повної вартості квитка). Всього 26 категорій пасажирів мають пільги на проїзд у приміському сполученні.