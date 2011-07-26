На арештованому в Ізраїлі круїзному лайнері залишаються шестеро українських моряків

На арештованому в Ізраїлі круїзному лайнері «Ріо» залишаються шестеро українського моряків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ повідомив сьогодні на брифінгу.

За його інформацією, 57 українських моряків цього судна повернулися в Україну з 22 по 24 липня.

О. ДИКУСАРОВ також нагадав, що 21 липня в Україну повернулися ще троє громадян України.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня газета "Україна молода" написала, що в порту Ізраїлю заарештований круїзний лайнер «Ріо», на борту якого знаходяться, за даними видання, і 70 українців - членів екіпажу.

Судно під прапором Мальти, на якому українці пропрацювали майже рік в складі міжнародної команди з 360 осіб, серед яких, зокрема, і артисти і обслуговуючий персонал, вже тривалий час стоїть у порту ізраїльського міста Ашдод.

Як повідомив по телефону «УМ» один із членів української частини екіпажу, надзвичайна ситуація на судні склалася після того, як власник лайнера через фінансові проблем вирішив продати «Ріо» разом з командою.

13 липня О. ДИКУСАРОВ повідомив, що на лайнері перебувають 65 українців. За інформацією Посольства України в Ізраїлі, місцевий адвокат, який представляє інтереси екіпажу судна, зокрема й громадян України, повідомив про досягнення домовленості у вирішенні питання щодо виплати членам екіпажу 80% заборгованості по зарплаті та придбання для них авіаквитків для повернення в Україну.