Основні роботи з модернізації вокзального комплексу в Донецьку завершать до кінця року

Основні роботи з комплексної модернізації вокзального комплексу Донецьк будуть завершені до кінця 2011 р.

Як повідомляє прес-центр «Уукрзалізниці», про це сказав перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Сергій БОЛОБОЛІН в ході інспекції підготовки залізничної інфраструктури до швидкісного руху на Південно-Західній, Південній і Донецькій залізницях.

"Роботи ведуться згідно з графіками, затвердженими генеральним директором «Укрзалізниці». Основна їх частина буде завершена до кінця 2011-го. Для зручності людей ми розподіляємо пасажиропотоки на станції Донецьк, готуємо контактну мережу, шляхи руху електропоїздів зі швидкістю до 160 км/год . Для підвищення рівня безпеки малодіяльні залізничні переїзди будуть закриті, а деякі переїзди обладнано шлагбаумами для повного перекриття проїжджої частини, на них будуть працювати чергові», - повідомив він.

Згідно з повідомленням, крім повної реставрації існуючої будівлі вокзалу, тут будуються приміський і транзитний вокзали, два конкорса і два торговельні комплекси. За перше півріччя поточного року в цей об`єкт інвестовано більше 140 млн. грн. Всі роботи ведуться за рахунок залізниці.

Як зазначив С.БОЛОБОЛІН, в цілому на напрямках впровадження швидкісного руху тривають масштабні роботи з ремонту, модернізації та електрифікації шляхів.

Нагадаємо, цього року заплановано модернізувати 311,7 км колії: на лінії Київ-Коростень-Здолбунів-Львів заплановано модернізувати 80 км, на напрямку Київ-Гребінка-Полтава-Красноград-Лозова-Донецьк - 231,7 км. Тривають роботи з електрифікації ділянки Полтава-Красноград-Лозова, де в цьому році заплановано електрифікувати 176 км експлуатаційної довжини шляхів.