28 липня стартують регулярні рейси з нової смуги аеропорту «Донецьк»

Регулярні польоти з нової злітно-посадкової смуги КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» здійснюватимуться вже з четверга, 28 липня.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, про це сказав віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні під час урочистого відкриття нової сучасної злітно-посадкової смуги (ЗПС) аеропорту «Донецьк».

«Ми чекали відкриття нової смуги 8 років - з осені 2003 року, коли було почато її проектування. Саме будівництво ЗПС було почато в 2007 році, проте недостатнє фінансування не дозволило закінчити будівництво в 2010 році. Зараз всі роботи завершено, і вже післязавтра з неї здійснюватимуться регулярні польоти», - сказав він, зазначивши, що стара смуга використовуватиметься як стернова доріжка.

Віце-прем`єр-міністр повідомив, що на будівництво нової смуги було витрачено 225 млн. дол. «Для порівняння: злітно-посадкова смуга в аеропорту «Бориспіль», побудована 11 років тому, коштувала 200 млн. дол.", - сказав він.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, нова штучна смуга в Донецьку здатна приймати будь-які види літаків, включаючи Boeing-747 і Airbus-380, до цього моменту аеропорт не мав можливості приймати повітряні судна такого класу і був закритий для далекомагістральної авіації.

Нагадаємо, сьогодні відбулося відкриття нової злітно-посадкової смуги в аеропорту «Донецьк», на нову ЗПС сьогодні приземлився літак «Мрія». Нова злітно-посадкова смуга в Донецьку має довжину 4 км, ширину - 75 метрів, товщину - 1 метр.

Робота з реконструкції аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» розділена на три етапи: перший включає безпосередньо ЗПС, другий - передбачає будівництво з’єднувальних стернових доріжок № 1 № 2 і ділянки магістральної рульової доріжки завдовжки 1,64 км. Обидва цих етапу вже виконано, що дозволило успішно провести процес сертифікації ЗПС і ввести її в експлуатацію. При будівництві були використані надміцний бетон марки М-450. Прокладено 650 тис. куб. метрів бетону і 700 тонн арматури, виконано 550 тис. кв. метрів покриття. Загальна площа, на якій здійснювалися роботи - 270 гектарів.

Третій етап передбачає будівництво об`єктів, які не є необхідними для перемикання зльоту і посадки на нову ЗПС - він завершиться цього року. На цьому етапі буде побудовано ще 2,2 кілометра магістральної стернової доріжки, а також завершено будівництво з’єднувальних стернових доріжок №№ 3, 4, 5, 6. Крім того, цього року будівельники планують укласти 520 тис. кв. метрів покриття на перонах Донецького аеропорту. Всього на третьому етапі необхідно прокласти близько 700 куб. метрів бетону.

Довідка УНІАН. Будівництво злітно-посадкової смуги здійснювало ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком» в рамках реконструкції КП « Міжнародний аеропорт «Донецьк». Цей проект - частина Державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Роботи на об`єкті стартували літом 2007 року. На початкових етапах будівельників консультувала група інженерів провідних німецьких компаній «F. KIRCHHOFF» і «FUGEM».