Оголошення УЗ про торги на придбання локомотивів розміщено на сайті «Державні закупівлі»

Оголошення про відкриті торги на придбання локомотивів на замовлення «Укрзалізниці» розміщено на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» (www.tender.me.gov.ua).

Як повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», номер бюлетеня - 88 / 4 (534 / 4) від 25.07.2011, номер оголошення - 128723. Також інформація про торги з`явиться на офіційному веб-порталі ДП «Укрзалізничпостач» (www.uzp.kiev.ua). Подробиці і документація конкурсних торгів - на офіційних сайтах з державних закупівель.

Назва предмету закупівлі - локомотиви залізничні, (електровози магістральні). Кількість товарів або обсяг виконання робіт - 4 лоти. Термін поставки товарів - 2012-2016 роки. За умовами конкурсу до 09.00 25.08.2011 триватиме процес отримання пропозицій, в цей же день відбудеться розкриття конкурсних торгів.

Нагадаємо, завдання з оновлення локомотивного парку було поставлене перед «Укрзалізницею» Президентом України Віктором Януковичем та віце-прем`єр-міністром-міністром інфраструктури Україні Борисом Колесниковим.

Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак заявив про необхідність кардинального оновлення локомотивного парку українських залізниць та необхідності прийняття спеціальної п`ятирічної програми оновлення локомотивного парку.

Нагадаємо, що 20 липня 2011 року, «Укрзалізниця» підписала два меморандуми про співробітництво з виробництва вантажних електровозів. Перший - з ЗАТ «Трансмашхолдинг» і ВАТ «Луганськтепловоз» про будівництво для українських залізниць 292 вантажних електровозів серії 2ЕЛ-4 протягом 2012-2016 років. Другий - з АТ "Електровозобудівник» (Грузія) на виробництво 141 магістрального вантажного електровоза постійного струму ВЛ11М / 6 та їх аналогів 8Е1 протягом 2012-2016 років.