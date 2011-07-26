Чистий збиток "Укртелекому" у першому півріччі склав 215,4 млн. грн.

Чистий збиток "Укртелекому" в 1-му півріччі 2011 року склав 215,41 млн. грн. (перше півріччя 2010 року компанія закінчила з прибутком 47,9 млн. грн.).

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, опублікованому Держкомісією з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому основна частина збитку компанії припадає на 1-й квартал 2011 року - 200,23 млн. грн., у 2-му кварталі 2011 року збиток склав майже 15,2 млн. грн.

Загальний обсяг доходів компанії (з ПДВ) від усіх видів діяльності за 1-ше півріччя 2011 року склав 4124,7 млн. грн., що на 153,4 млн. грн., або на 3,6%, менше аналогічного періоду минулого року (без урахування ПДВ - 3 млрд. 500,3 млн. грн., або на 145 млн. грн. менше).

Обсяг доходів від наданих послуг зв`язку за 1-ше півріччя 2011 року склав 3920,8 млн. грн., що на 81 млн. грн., або на 2%, менше аналогічного періоду минулого року, що пояснюється наступним падінням обсягів вихідного телефонного трафіку в межах 16%. Частково зменшення доходів від падіння трафіку компенсовано за рахунок підвищення тарифів на послуги місцевого телефонного зв`язку 1 травня 2011 року (приріст становить 55,3 млн. грн.).

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв`язку України. Кількість абонентів фіксованого телефонного зв`язку складає понад 10,2 млн. абонентів, широкосмугового інтернету - понад 1,1 млн. осіб. Компанія також надає послуги мобільного зв`язку.

Основним акціонером компанії є ТОВ "ЕСУ" (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%, решта акцій належить 61 182 фізичним та юридичним особам.